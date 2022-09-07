Путін хоче обмежити напрямки вивозу українського зерна

Президент РФ Володимир Путін заявив, що треба обмежити напрями вивезення зерна "зерновим коридором" з території України: він стверджує, що майже все зерно було спрямоване до ЄС, а не до країн, що розвиваються, як передбачалось, повідомляє Економічна правда.

Про це Путін сказав під час виступу на пленарному засіданні Східного економічного форуму.

"Всі ви добре знаєте, скільки багато було зламано списів, скільки говорили з приводу необхідності забезпечити вивезення українського зерна будь-що для підтримки найбідніших країн. Ми, звичайно, не могли не відповісти на це, попри всі складності подій, що відбуваються навколо України" , - сказав президент РФ.

При цьому він стверджує, що Росія зробила все, щоби українське зерно було вивезене.

За словами російського диктатора, "якщо виключити Туреччину як країну-посередника, то все, практично все зерно, що вивозиться з України, спрямоване не в країни, що розвиваються і найбідніші, а в країни ЄС".

"За Всесвітньою програмою продовольства ООН, яка якраз і передбачає допомогу країнам, які найбільше потребують, було завантажено всього два кораблі. Підкреслю, лише два з 87. І на них було вивезено 60 тисяч тонн продовольства з 2 мільйонів тонн. Це всього 3%, які спрямовані до країн, що розвиваються" , - додав Путін.

"Увесь цей тиск, який здійснювався на нас з боку наших квазіпартнерів і наших геополітичних противників - він був заснований на закликах забезпечити інтереси найбідніших країн, не допустити голоду в цих країнах.

Ми зробили все, щоб скласти ці домовленості, ми їх дотримуємось, забезпечуємо. З'ясувалось, що вчергове просто, як в народі кажуть, грубо кинули, "надули", і не тільки нас, а й найбідніші країни, під приводом захисту інтересу яких це все робилось" , - стверджує президент РФ.

На його думку, "за такого підходу масштаб проблем із продовольством у світі тільки наростатиме, на жаль, що може призвести до небувалої гуманітарної катастрофи".