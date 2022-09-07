Путин хочет ограничить направления вывоза украинского зерна

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно ограничить направления вывоза зерна "зерновым коридором" с территории Украины: он утверждает, что почти все зерно было направлено в ЕС, а не в развивающиеся страны, как предполагалось, сообщает Экономическая правда.

Об этом Путин сказал, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.

"Все вы хорошо знаете, сколько много было сломано копий, сколько говорили по поводу необходимости обеспечить вывоз украинского зерна во что бы то ни стало для поддержки беднейших стран. Мы, конечно, не могли не ответить на это, несмотря на все сложности происходящих вокруг Украины событий" , – сказал президент РФ.

При этом он утверждает, что Россия сделала все, чтобы украинское зерно было вывезено.

По словам российского диктатора, "если исключить Турцию как страну-посредника, то все практически все зерно, вывозимое из Украины, направлено не в развивающиеся и беднейшие страны, а в страны ЕС".

"По Всемирной программе продовольствия ООН, которая как раз и предусматривает помощь наиболее нуждающимся странам, было загружено всего два корабля. Подчеркну, только два из 87. И на них было вывезено 60 тысяч тонн продовольствия из 2 миллионов тонн. Это всего 3%, которые направлены к развивающимся странам" , - добавил Путин.

"Все это давление, которое оказывалось на нас со стороны наших квазипартнеров и наших геополитических противников – оно было основано на призывах обеспечить интересы беднейших стран, не допустить голода в этих странах.

Мы сделали все, чтобы заключить эти договоренности, мы их придерживаемся, обеспечиваем. Выяснилось, что в очередной раз просто, как в народе говорят, грубо бросили, "надули", и не только нас, но и самые бедные страны, под предлогом защиты интереса которых это все делалось" , - утверждает президент РФ.

По его мнению, "при таком подходе масштаб проблем с продовольствием в мире будет только нарастать, к сожалению, что может привести к небывалой гуманитарной катастрофе".