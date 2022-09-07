ЗСУ зняли прапор окупантів у селі Нова Гусарівка поблизу Балаклії

Бійці Збройних сил України зняли прапор окупантів у селі Нова Гусарівка Харківської області. Воно знаходиться поблизу Балаклії, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє перша окрема бригада спецпризначення імені Івана Богуна у Facebook.

Українські військовослужбовці також опублікували відеоролик.

"Воїни нашого батальйону Дике поле зняли червоний прапор російської десантури над селом Нова Гусарівка під Балаклією" , — сказано в повідомленні бригади.

Українські військові звільнили також Вербівку, яка знаходиться ще ближче до Балаклії, внаслідок чого російське угруповання, що там знаходиться, опинилося в оточенні.

Тим часом українська армія продовжує свій контрнаступ, який розпочався 29 серпня, звільняючи українські території одразу на кількох напрямках.﻿