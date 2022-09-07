ВСУ сняли флаг оккупантов в селе Новая Гусаровка вблизи Балаклеи
Бойцы Вооруженных сил Украины сняли флаг оккупантов в селе Новая Гусаровка Харьковской области. Оно находится вблизи Балаклеи, сообщает Новое время.
Об этом сообщает первая отдельная бригада спецназначения имени Ивана Богуна в Facebook.
Украинские военнослужащие также опубликовали соответствующий видеоролик.
"Воины нашего батальона Дикое поле сняли красное знамя российской десантуры над селом Новая Гусаровка под Балаклеей", — сказано в сообщении бригады.
Украинские военные освободили также Вербовку, которая находится еще ближе к Балаклее, в результате чего находящаяся там российская группировка оказалась в окружении.
Тем временем украинская армия продолжает свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.