ВСУ сняли флаг оккупантов в селе Новая Гусаровка вблизи Балаклеи

ВСУ сняли флаг оккупантов в селе Новая Гусаровка вблизи Балаклеи
Фото: Facebook

Бойцы Вооруженных сил Украины сняли флаг оккупантов в селе Новая Гусаровка Харьковской области. Оно находится вблизи Балаклеи, сообщает Новое время.

Об этом сообщает первая отдельная бригада спецназначения имени Ивана Богуна в Facebook.

Украинские военнослужащие также опубликовали соответствующий видеоролик.

"Воины нашего батальона Дикое поле сняли красное знамя российской десантуры над селом Новая Гусаровка под Балаклеей", — сказано в сообщении бригады.
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Украинские военные освободили также Вербовку, которая находится еще ближе к Балаклее, в результате чего находящаяся там российская группировка оказалась в окружении.

Тем временем украинская армия продолжает свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.﻿

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