Держстат: ВВП України скоротився на 37,2% у другому кварталі року

Економіка Україна внаслідок російського вторгнення втратила 37,2% реального ВВП у річному вимірі, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив Держстат.

"Реальний ВВП у II кварталі 2022 року зменшився порівняно з попереднім кварталом на 19,1% (з урахуванням сезонного фактору), а порівняно з II кварталом 2021 року – на 37,2%" , – йдеться у повідомленні.

У Міністерстві економіки очікують, що реальний ВВП України до кінця 2022 року може впасти на 35-40% через повномасштабну війну.

Нагадуємо:

За оцінками НБУ, у 2022 році економіка України скоротиться на 33,4% та частково нівелює втрати у 2023-2024 роках.