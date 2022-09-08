Госстат: ВВП Украины сократился на 37,2% во втором квартале года

Экономика Украина в результате российского вторжения потеряла 37,2% реального ВВП в годовом исчислении, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил Госстат.

"Реальный ВВП во II квартале 2022 года уменьшился по сравнению с предыдущим кварталом на 19,1% (с учетом сезонного фактора), а по сравнению с II кварталом 2021 года – на 37,2%" , – говорится в сообщении.

В Министерстве экономики ожидают, что реальный ВВП Украины до конца 2022 года может упасть на 35-40% из-за полномасштабной войны.

Напоминаем:

По оценкам НБУ, в 2022 году экономика Украины сократится на 33,4% и частично нивелирует потери в 2023-2024 годах.