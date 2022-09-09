Рада ЄС схвалила виділення 5 млрд євро макрофіну Україні

Міністри фінансів і керівники центральних банків держав Європейського Союзу в п’ятницю під час зустрічі з представниками Європейської комісії та Європейського центрального банку схвалили виділення Україні п’яти мільярдів євро макрофінансової допомоги, повідомляє Європейська правда.

Про це оголосило міністерство фінансів Чехії, яка нині головує в Раді ЄС.

"Нова позика в обсязі п’ять мільярдів євро піде на нормальне функціонування держави й забезпечення роботи критичної інфраструктури, як-от держустанов, шкіл та лікарень" , – зазначив глава чеського Мінфіну Збинек Станюра.

Він додав, що на наступному засіданні Ради ЄС закликатиме підтримати швидке виділення ще трьох мільярдів євро макрофіну, які входять до пакету обсягом дев’ять мільярдів євро, погодженого Європейською радою в червні.

Як повідомлялося, Європейська комісія запропонувала виділити 5 млрд євро макрофінансової допомоги Україні. Цей кредит доповнює 10 млрд євро, які Європейський Союз вже надав Україні у вигляді фінансової, гуманітарної та військової допомоги.

Пропозицію комісії після схвалення Ради ЄС ще має підтримати Європейський парламент, після чого вона зможе переказати Україні кошти.

18 травня Єврокомісія запропонувала надати Україні додаткову макрофінансову допомогу в розмірі до 9 млрд євро у 2022 році у зв'язку з агресією Росії. Перший транш у розмірі 1 мільярда євро прийшов Україні на початку серпня.

Дотепер у ЄС тривали суперечки між державами-членами щодо гарантування решти 8 млрд євро і виділення допомоги затягнулося. Згодом стало відомо, що усі держави-члени ЄС, окрім Угорщини, погодилися фінансово гарантувати ще 5 млрд євро макрофінансової допомоги у вигляді довгострокових кредитів для України.

За даними ЗМІ, обговорення щодо решти 3 млрд євро все ще триває. Держави-члени розходяться в думках щодо того, повинні гроші бути надані у вигляді грантів чи кредитів.