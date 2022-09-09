Совет ЕС одобрил выделение 5 млрд евро макрофина Украине

Министры финансов и руководители центральных банков государств Европейского Союза в пятницу во время встречи с представителями Европейской комиссии и Европейского центрального банка одобрили выделение Украине пяти миллиардов евро макрофинансовой помощи, сообщает Европейская правда.

Об этом объявило министерство финансов Чехии, ныне председательствующее в Совете ЕС.

"Новый заем в объеме пять миллиардов евро пойдет на нормальное функционирование государства и обеспечение работы критической инфраструктуры, таких как госучреждения, школы и больницы" , - отметил глава чешского Минфина Збинек Станюра.

Он добавил, что на следующем заседании Совета ЕС будет призывать поддержать скорейшее выделение еще трех миллиардов евро макрофина, входящих в пакет в размере девять миллиардов евро, согласованного Европейским советом в июне.

Как сообщалось, Европейская комиссия предложила выделить 5 млрд евро макрофинансовой помощи Украине. Этот кредит дополняет 10 млрд. евро, которые Европейский Союз уже предоставил Украине в виде финансовой, гуманитарной и военной помощи.

Предложение комиссии после одобрения Совета ЕС еще должно поддержать Европейский парламент, после чего он сможет перевести Украине средства.

18 мая Еврокомиссия предложила предоставить Украине дополнительную макрофинансовую помощь в размере до 9 млрд евро в 2022 году в связи с агрессией России. Первый транш в размере 1 миллиарда евро пришел Украине в начале августа.

До сих пор в ЕС продолжались споры между государствами-членами по поводу гарантирования оставшихся 8 млрд евро и выделение помощи затянулось. Впоследствии стало известно, что все государства-члены ЕС кроме Венгрии согласились финансово гарантировать еще 5 млрд евро макрофинансовой помощи в виде долгосрочных кредитов для Украины.

По данным СМИ, обсуждение по оставшимся 3 млрд евро все еще продолжается. Государства-члены расходятся во мнениях относительно того, должны ли деньги быть предоставлены в виде грантов или кредитов.