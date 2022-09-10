Генштаб ЗСУ назвав нові дані про втрати російських військ

Генштаб ЗСУ назвав нові дані про втрати російських військ
Фото: Facebook

У Генеральному штабі ВСУ повідомили про втрати російських військ в Україні в живій техніці та силі.

Загальні бойові втрати Росії на 10 вересня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 52 250 (+350) осіб ліквідовано;
  • танків – 2136 (+14);
  • бойових броньованих машин – 4584 (+9);
  • артилерійських систем – 1259 (+22);
  • РСЗВ – 311 (+5);
  • засобів ППО – 162 (+3);
  • літаків – 239;
  • вертольотів – 212 (+1);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 898 (+10);
  • крилатих ракет – 215 (+1);
  • кораблів/катерів – 15;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3426 (+27);
  • спеціальної техніки – 114 (+2).

Найбільші втрати противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках, зазначили у Генштабі ЗСУ.

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