Генштаб ЗСУ назвав нові дані про втрати російських військ

У Генеральному штабі ВСУ повідомили про втрати російських військ в Україні в живій техніці та силі.

Загальні бойові втрати Росії на 10 вересня орієнтовно склали:

особового складу – близько 52 250 (+350) осіб ліквідовано;

танків – 2136 (+14);

бойових броньованих машин – 4584 (+9);

артилерійських систем – 1259 (+22);

РСЗВ – 311 (+5);

засобів ППО – 162 (+3);

літаків – 239;

вертольотів – 212 (+1);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 898 (+10);

крилатих ракет – 215 (+1);

кораблів/катерів – 15;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3426 (+27);

спеціальної техніки – 114 (+2).

Найбільші втрати противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках, зазначили у Генштабі ЗСУ.