Генштаб ЗСУ назвав нові дані про втрати російських військ
У Генеральному штабі ВСУ повідомили про втрати російських військ в Україні в живій техніці та силі.
Загальні бойові втрати Росії на 10 вересня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 52 250 (+350) осіб ліквідовано;
- танків – 2136 (+14);
- бойових броньованих машин – 4584 (+9);
- артилерійських систем – 1259 (+22);
- РСЗВ – 311 (+5);
- засобів ППО – 162 (+3);
- літаків – 239;
- вертольотів – 212 (+1);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 898 (+10);
- крилатих ракет – 215 (+1);
- кораблів/катерів – 15;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3426 (+27);
- спеціальної техніки – 114 (+2).
Найбільші втрати противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках, зазначили у Генштабі ЗСУ.