Генштаб ВСУ назвал новые данные о потерях российских войск

Генштаб ВСУ назвал новые данные о потерях российских войск
Фото: Facebook

В Генеральном штабе ВСУ сообщили﻿ о потерях российских войск в Украине в живой технике и силе.

Общие боевые потери России на 10 сентября ориентировочно составили:

  • личного состава – около 52250 (+350) человек ликвидировано;
  • танков – 2136 (+14);
  • боевых бронированных машин – 4584 (+9);
  • артиллерийских систем – 1259 (+22);
  • РСЗО – 311 (+5);
  • средств ПВО – 162 (+3);
  • самолетов – 239;
  • вертолетов – 212 (+1);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 898 (+10);
  • крылатых ракет – 215 (+1);
  • кораблей / катеров – 15;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3426 (+27);
  • специальной техники – 114 (+2).

Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях, отметили в Генштабе ВСУ.

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