Генштаб ВСУ назвал новые данные о потерях российских войск

В Генеральном штабе ВСУ сообщили﻿ о потерях российских войск в Украине в живой технике и силе.

Общие боевые потери России на 10 сентября ориентировочно составили:

личного состава – около 52250 (+350) человек ликвидировано;

танков – 2136 (+14);

боевых бронированных машин – 4584 (+9);

артиллерийских систем – 1259 (+22);

РСЗО – 311 (+5);

средств ПВО – 162 (+3);

самолетов – 239;

вертолетов – 212 (+1);

беспилотников оперативно-тактического уровня – 898 (+10);

крылатых ракет – 215 (+1);

кораблей / катеров – 15;

автомобильной техники и автоцистерн – 3426 (+27);

специальной техники – 114 (+2).

Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях, отметили в Генштабе ВСУ.