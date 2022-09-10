Генштаб ВСУ назвал новые данные о потерях российских войск
В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине в живой технике и силе.
Общие боевые потери России на 10 сентября ориентировочно составили:
- личного состава – около 52250 (+350) человек ликвидировано;
- танков – 2136 (+14);
- боевых бронированных машин – 4584 (+9);
- артиллерийских систем – 1259 (+22);
- РСЗО – 311 (+5);
- средств ПВО – 162 (+3);
- самолетов – 239;
- вертолетов – 212 (+1);
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 898 (+10);
- крылатых ракет – 215 (+1);
- кораблей / катеров – 15;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3426 (+27);
- специальной техники – 114 (+2).
Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях, отметили в Генштабе ВСУ.