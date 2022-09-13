Залужний провів розмову з військовим керівництвом НАТО та США
Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний провів телефонні розмови з верховним головнокомандувачем обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі та головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі, повідомляє Українська правда.
Про це Залужний повiдомив у Facebook.
"Вчергове подякував за підтримку США у боротьбі українского народу за незалежність. Також поінформував щодо оперативної обстановки. Зауважив, що ситуація напружена, проте повністю контрольована".
В свою чергу співрозмовники надали високу оцінку діям Збройних сил України та запевнили у незмінній підтримці США щодо подальшого надання військової допомоги Україні.
Передісторія:
- Збройні сили України розпочали контрнаступ на окуповані Росією території України.
- 8 вересня президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про звільнення Збройними силами України міста Балаклія Харківської області.
- 10 вересня росіяни відійшли з міста Ізюм на Харківщині, яке було окуповане з 2 квітня. Загарбники втікали, залишаючи військову техніку.
- 12 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що Збройні сили України вже звільнили понад 6 тисяч квадратних кілометрів української землі від окупантів на різних напрямках.
- За кілька днів контрнаступу Збройні сили України звільнили понад 300 населених пунктів, або 3,8 тис. кв. км, у Харківській області.