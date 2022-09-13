Залужный провел разговор с военным руководством НАТО и США

Залужный провел разговор с военным руководством НАТО и США
Фото: Facebook

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный провел телефонные разговоры с верховным главнокомандующим объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи и председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, сообщает Украинская правда.

Об этом Залужный сообщил в Facebook.

"В очередной раз поблагодарил за поддержку США в борьбе украинского народа за независимость. Также проинформировал об оперативной обстановке. Отметил, что ситуация напряженная, но полностью контролируемая".

В свою очередь, собеседники дали высокую оценку действиям Вооруженных сил Украины и заверили в неизменной поддержке США относительно дальнейшего предоставления военной помощи Украине.

Предистория:

  • Вооруженные силы Украины начали контрнаступление на оккупированные Россией территории Украины.
  • 8 сентября президент Владимир Зеленский подтвердил информацию об освобождении Вооруженными силами Украины города Балаклея Харьковской области.
  • 10 сентября россияне ушли из города Изюма в Харьковской области, который был оккупирован со 2 апреля. Оккупанты бежали, оставляя военную технику.
  • 12 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что Вооруженные силы Украины уже освободили более 6 тысяч квадратных километров украинской земли от оккупантов на разных направлениях.
  • За несколько дней контрнаступления Вооруженные силы Украины освободили более 300 населенных пунктов, или 3,8 тыс. кв. км в Харьковской области.

Новости

Популярные темы форума

analytics