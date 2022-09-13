Залужный провел разговор с военным руководством НАТО и США

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный провел телефонные разговоры с верховным главнокомандующим объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи и председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, сообщает Украинская правда.

Об этом Залужный сообщил в Facebook.

"В очередной раз поблагодарил за поддержку США в борьбе украинского народа за независимость. Также проинформировал об оперативной обстановке. Отметил, что ситуация напряженная, но полностью контролируемая".

В свою очередь, собеседники дали высокую оценку действиям Вооруженных сил Украины и заверили в неизменной поддержке США относительно дальнейшего предоставления военной помощи Украине.

Предистория: