Гутерріш після розмови з Путіним: до закінчення війни ще далеко

Генсекретар ООН Антоніу Гутерріш у середу, 14 вересня, провів переговори із російським диктатором Володимиром Путіним, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє CNN.

Після розмови Гутерріш сказав журналістам на брифінгу, що «до закінчення війни ще далеко».

"Припинення вогню не передбачається. Я б збрехав, якби сказав, що це станеться" , - заявив він.

За словами генсека ООН, він обговорив із главою кремлівського режиму ситуацію з військовополоненими, і Путін сказав, що Росія нібито не заважатиме місії ООН в Оленівку, де окупанти влаштували теракт у колонії та вбили десятки військовополонених українців.﻿

Також Гутерріш обговорював із Путіним Запорізьку АЕС і перспективи розширення угоди про експорт зерна на тлі розмов про можливий експорт добрив із країни-агресора.

Антоніу Гутерріш у серпні приїжджав в Україну та зустрічався з президентом Володимиром Зеленським, а також президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Львові.