Гутерриш после разговора с Путиным: до окончания войны еще далеко

Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш в среду, 14 сентября, провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, сообщает Новое время.

Об этом сообщает CNN.

После разговора Гутерриш сказал журналистам на брифинге, что «мы далеки от окончания войны».

"Прекращения огня не предвидится. Я бы солгал, если бы сказал, что это произойдет" , — заявил он.

По словам генсека ООН, он обсудил с главой кремлевского режима ситуацию с военнопленными, и Путин сказал, что Россия якобы не будет мешать миссии ООН в Еленовку, где оккупанты устроили теракт в колонии и убили десятки военнопленных украинцев.﻿

Также Гутерриш обсуждал с Путиным Запорожскую АЭС и перспективы расширения соглашения об экспорте зерна на фоне разговоров о возможном экспорте удобрений из страны-агрессора.

Антониу Гутерреш в августе приезжал в Украину и встречался с президентом Владимиром Зеленским, а также президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во Львове.