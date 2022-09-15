Bild: Німеччина передасть Україні бронемашини та додаткові MARS II

Міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт повідомила, що Берлін готовий надіслати Україні бронемашини Dingo та додаткові реактивні системи залпового вогню MARS II, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Bild.

Ламбрехт уточнила, що Україна отримає 50 бронемашин Dingo, дві РСЗВ MARS II і 200 реактивних снарядів. Підготовка екіпажів для роботи з цією технікою має пройти у Німеччині та розпочнеться у вересні.

"Сміливе та успішне проведення операцій Збройними силами України показує, наскільки важливо оперативно надати Україні додаткову військову техніку" , — сказала Ламбрехт.

За даними Bild, продаж Dingo розглядався як альтернатива передачі Україні бронетранспортерів Fuchs за тісної координації кількох німецьких міністерств.

Dingo – це броньована колісна машина, яка використовується для патрулювання та розвідки. Бундесвер має понад 500 автомобілів цього типу у різних модифікаціях.

7 вересня повідомлялося, що Німеччина не постачатиме Україні бронеавтомобілі Dingo через власні потреби.

6 вересня видання Welt повідомило, що канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовився передати на потреби ЗСУ танки Leopard 2.

Коментуючи це, Шольц заявив, що його країна достатньо допомагає Україні озброєнням, а рішення передавати ту чи іншу техніку, за його словами, ухвалюється в координації із союзниками.