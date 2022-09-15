Bild: Германия передаст Украине бронемашины и дополнительные MARS II

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт сообщила, что Берлин готов отправить Украине бронемашины Dingo и дополнительные реактивные системы залпового огня MARS II, сообщает Новое время.

Об этом сообщает Bild.

Ламбрехт уточнила, что Украина получит 50 бронемашин Dingo, две РСЗО MARS II а также 200 реактивных снарядов. Подготовка экипажей для работы с этой техникой должна пройти в Германии и начнется в сентябре.

"Смелое и успешное ведение операций Вооруженными силами Украины показывает, насколько важно оперативно предоставить Украине дополнительную военную технику" , — сказала Ламбрехт.

По данным Bild, продажа Dingo рассматривалась в качестве альтернативы передаче Украине бронетранспортеров Fuchs при тесной координации нескольких немецких министерств.

Dingo — это бронированная колесная машина, используемая для патрулирования и разведки. Бундесвер имеет более 500 автомобилей этого типа в различных модификациях.

7 сентября сообщалось, что Германия не будет поставлять Украине бронеавтомобили Dingo из-за собственных нужд.

6 сентября издание Welt сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц отказался передать на нужды ВСУ танки Leopard 2.

Комментируя это, Шольц заявил, что его страна достаточно помогает Украине вооружением, а решение передавать ту или иную технику, по его словам, принимается в координации с союзниками.