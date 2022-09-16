Байден затвердив новий пакет допомоги Україні на $600 млн

Президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав розпорядження про надання Україні близько $600 мільйонів військової допомоги, повідомляє Ділова столиця.

"Делегую держсекретареві США повноваження здійснити виділення до 600 мільйонів доларів на оборонні засоби і послуги Міністерства оборони, військову підготовку і навчання для надання допомоги Україні" , — йдеться у підписаному Байденом рішенні.

До нового пакета допомоги увійдуть додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS) та чотири 105-мм гаубиці, а також 36 000 снарядів для них.

Пакет допомоги також передбачає 1000 високоточних 155-міліметрових артилерійських снарядів та чотири протиартилерійські радари.

Крім того, Україна отримає чотири вантажівки та вісім причепів для перевезення важкої техніки, протибезпілотні повітряні системи, обладнання для розмінування, протипіхотні міни Claymore, підривні заряди, стрілецьку зброю та боєприпаси, прилади нічного бачення, зимову форму.

Загалом Сполучені Штати виділили Україні близько 15,8 млрд доларів допомоги в галузі безпеки з моменту початку роботи адміністрації Байдена, з них понад 15,1 млрд доларів з початку вторгнення Росії 24 лютого.