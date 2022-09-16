Байден утвердил новый пакет помощи Украине на $600 млн

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал распоряжение о предоставлении Украине около $600 миллионов военной помощи, сообщает Деловая столица.

"Делегирую госсекретарю США полномочия осуществить выделение до 600 миллионов долларов на оборонные средства и услуги Министерства обороны, военную подготовку и обучение для оказания помощи Украине" , — говорится в подписанном Байденом решении.

В новый пакет помощи войдут дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем (HIMARS) и четыре 105-мм гаубицы, а также 36 000 снарядов для них.

Пакет помощи также предусматривает 1000 высокоточных 155-миллиметровых артиллерийских снарядов и четыре противоартиллерийских радара.

Украина также получит четыре грузовика и восемь прицепов для перевозки тяжелой техники, противобеспилотные воздушные системы, оборудование для разминирования, противопехотные мины Claymore, взрывные заряды, стрелковое оружие и боеприпасы, приборы ночного видения, зимнюю форму.

В общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине около 15,8 млрд долларов помощи в области безопасности с момента начала работы администрации Байдена, из них более 15,1 млрд долларов с начала вторжения России 24 февраля.