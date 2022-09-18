В ЕС побачили "надію" на закінчення війни

Після українського контрнаступу в Харківській області може виникнути "надія на закінчення війни. Україна і тільки вона визначатиме майбутні умови миру, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, якого цитує Le Journal du Dimanche.

За його словами, після українського наступу важливо здобути три уроки: "тепер українські сили нав'язують свій темп", цей успіх "підтверджує європейський вибір" і ЄС "має посилити підтримку України".

"Ми маємо посилити нашу підтримку України шляхом задоволення її значних військових та економічних потреб. Немає ілюзій, Путін не поступиться добровільно, і бойові дії можуть тривати довго. Але після українського контрнаступу в Харківській області можливо, народжується надія на припинення війни" , - зазначив Боррель.

Як підкреслив голова європейської дипломатії, "якщо Україна ще не виграла війну, то Росія, ймовірно, її програє".