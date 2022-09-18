В ЕС увидели "надежду" на окончание войны
После украинского контрнаступления в Харьковской области может возникнуть "надежда на окончание войны". Украина и только она будет определять будущие условия мира, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, которого цитирует Le Journal du Dimanche.
По его словам, после украинского наступления важно извлечь три урока: "теперь украинские силы навязывают свой темп", этот успех "подтверждает европейский выбор" и ЕС "должен усилить поддержку Украины".
"Мы должны усилить нашу поддержку Украины путем удовлетворения ее значительных военных и экономических потребностей. Нет иллюзий, Путин не уступит добровольно, и боевые действия могут длиться долго. Но после украинского контрнаступления в Харьковской области, может возныкнуть надежда на прекращение войны", - отметил Боррель.
Как подчеркнул глава европейской дипломатии, "если Украина еще не выиграла войну, то Россия, вероятно, ее проиграет".
"Мы должны сначала закончить войну задолго до того, как сможем заключить мир. Украинцы и только они должны определить будущие условия. Тем не менее, мы можем представить, что это логично подразумевает уход с украинской территории, финансовый вклад агрессора в восстановление страны, которую он систематически стремился уничтожить, моральное и уголовное признание виновными в военных преступлениях, масштабы которых мы, к сожалению, пока не знаем", - подытожил Боррель.