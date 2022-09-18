В ЕС увидели "надежду" на окончание войны

После украинского контрнаступления в Харьковской области может возникнуть "надежда на окончание войны". Украина и только она будет определять будущие условия мира, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, которого цитирует Le Journal du Dimanche.

По его словам, после украинского наступления важно извлечь три урока: "теперь украинские силы навязывают свой темп", этот успех "подтверждает европейский выбор" и ЕС "должен усилить поддержку Украины".

"Мы должны усилить нашу поддержку Украины путем удовлетворения ее значительных военных и экономических потребностей. Нет иллюзий, Путин не уступит добровольно, и боевые действия могут длиться долго. Но после украинского контрнаступления в Харьковской области, может возныкнуть надежда на прекращение войны" , - отметил Боррель.

Как подчеркнул глава европейской дипломатии, "если Украина еще не выиграла войну, то Россия, вероятно, ее проиграет".