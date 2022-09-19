Bloomberg: Німеччина планує забезпечити постачання зрідженого газу з ОАЕ

Німеччина найближчими днями може забезпечити постачання скрапленого природного газу з Об’єднаних Арабських Еміратів в рамках спроби країни компенсувати скорочення поставок Росією, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Bloomberg.

Канцлер Олаф Шольц, ймовірно, підпише контракти на поставку СПГ під час дводенної поїздки на Близький Схід, заявив у понеділок міністр економіки Роберт Габек, вказавши, що переговори добре просунулися, особливо з ОАЕ.

"Постачання газу поступово розширюється, і уряд постійно веде переговори з багатьма країнами, а також з країнами Аравійського півострова. Канцлер їде до ОАЕ і, безсумнівно, зможе підписати там деякі контракти на СПГ" , — сказав Габек.

"Але це не тільки ОАЕ, це й інші країни, африканські країни. Таким чином ми закриємо дірку, яку прорізав брак російського газу" , — додав він.

Шольц також планує відвідати Саудівську Аравію та Катар під час поїздки, яка розпочнеться в суботу. Енергетичне співробітництво займає важливе місце в його порядку денному, заявив речник уряду Штеффен Хебештрайт на черговій пресконференції в Берліні в понеділок.

Німецький уряд намагається компенсувати російські поставки після того, як Кремль закрив ключовий трубопровід "Північний потік-1".

Німеччина і Катар ведуть переговори про можливі поставки СПГ після того, як Росія вторглася в Україну в лютому. Ознак прориву в переговорах поки немає.

За словами німецьких урядовців, переговори з одним із найбільших у світі експортерів СПГ є особливо важкими. Вони описали стратегію Катару як жорстку гру щодо ціни та тривалості потенційних угод.

Дискусії з постачальниками газу в Європі та Північній Америці виявилися настільки ж складними. зими.

Першою зупинкою Шольца під час його поїздки стане Саудівська Аравія, де він зустрінеться з королем, а також із наслідним принцом Мохаммедом бін Салманом, фактичним правителем країни. У неділю він буде в ОАЕ та Катарі, а ввечері повернеться до Берліна.