Bloomberg: Германия планирует обеспечить поставки сжиженного газа из ОАЭ

Германия в ближайшие дни может обеспечить поставки сжиженного природного газа из Объединенных Арабских Эмиратов в рамках попытки страны компенсировать сокращение поставок Россией, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Bloomberg.

Канцлер Олаф Шольц, вероятно, подпишет контракты на поставку СПГ во время двухдневной поездки на Ближний Восток, заявил в понедельник министр экономики Роберт Хабек, указав, что переговоры хорошо продвинулись, особенно с ОАЭ.

"Поставки газа постепенно расширяются, и правительство постоянно ведет переговоры со многими странами, в том числе со странами Аравийского полуострова. Канцлер едет в ОАЭ и, несомненно, сможет подписать там некоторые контракты на СПГ" , - сказал Хабек.

"Но это не только ОАЭ, это и другие страны, африканские страны. Таким образом мы закроем дыру, которую пробила нехватка российского газа" , - добавил он.

Шольц также планирует посетить Саудовскую Аравию и Катар во время поездки, которая начнется в субботу. Энергетическое сотрудничество занимает важное место в его повестке дня, заявил представитель правительства Штеффен Хебештрайт на очередной пресс-конференции в Берлине в понедельник.

Немецкое правительство пытается компенсировать российские поставки после того, как Кремль закрыл ключевой трубопровод "Северный поток-1".

Германия и Катар ведут переговоры о возможных поставках СПГ после того, как Россия вторглась в Украину в феврале. Признаков прорыва в переговорах пока нет.

По словам немецких чиновников, переговоры с одним из крупнейших в мире экспортеров СПГ особенно тяжелы. Они описали стратегию Катара как жесткую игру по цене и продолжительности потенциальных сделок.

Дискуссии с поставщиками газа в Европе и Северной Америке оказались столь же сложными.

Первой остановкой Шольца во время его поездки станет Саудовская Аравия, где он встретится с королем, а также с наследным принцем Мохаммедом бин Салманом, фактическим правителем страны. В воскресенье он будет в ОАЭ и Катаре, а вечером вернется в Берлин.