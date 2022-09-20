Генштаб повідомив про втрати військ РФ в Україні
У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні в живій силі та техніці.
Загальні втрати противника з 24.02 до 20.09 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 54 810 (+160) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2216 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4724 (+4) од,
- артилерійських систем – 1323 (+10) од,
- РСЗВ – 318 (+6) од,
- засобів ППО ‒ 168 (+0) од,
- літаків – 252 (+1) од,
- гелікоптерів – 217 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 925 (+5),
- крилатих ракет ‒ 239 (+1),
- кораблів /катерів ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3587 (+6) од,
- спеціальної техніки ‒ 125 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.
Дані уточнюються.