Генштаб повідомив про втрати військ РФ в Україні

Генштаб повідомив про втрати військ РФ в Україні
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні в живій силі та техніці.

Загальні втрати противника з 24.02 до 20.09 орієнтовно склали:

  • особового складу  ‒ близько 54 810 (+160) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2216 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4724 (+4) од,
  • артилерійських систем – 1323 (+10) од,
  • РСЗВ – 318 (+6) од,
  • засобів ППО ‒ 168 (+0) од,
  • літаків – 252 (+1) од,
  • гелікоптерів – 217 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 925 (+5),
  • крилатих ракет ‒ 239 (+1),
  • кораблів /катерів ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3587 (+6) од,
  • спеціальної техніки ‒ 125 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.

Дані уточнюються.

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