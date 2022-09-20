Генштаб повідомив про втрати військ РФ в Україні

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні в живій силі та техніці.

Загальні втрати противника з 24.02 до 20.09 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 54 810 (+160) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2216 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 4724 (+4) од,

артилерійських систем – 1323 (+10) од,

РСЗВ – 318 (+6) од,

засобів ППО ‒ 168 (+0) од,

літаків – 252 (+1) од,

гелікоптерів – 217 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 925 (+5),

крилатих ракет ‒ 239 (+1),

кораблів /катерів ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3587 (+6) од,

спеціальної техніки ‒ 125 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.

Дані уточнюються.