Генштаб сообщил о потерях войск РФ в Украине

Генштаб сообщил о потерях войск РФ в Украине
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине в живой силе и технике.

Общие потери противника с 24.02 до 20.09 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 54 810 (+160) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2216 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4724 (+4) ед,
  • артиллерийских систем – 1323 (+10) ед,
  • РСЗО – 318 (+6) ед,
  • средств ПВО ‒ 168 (+0) ед,
  • самолетов – 252 (+1) ед,
  • вертолетов – 217 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 925 (+5),
  • крылатых ракет ‒ 239 (+1),
  • кораблей /катеров ‒ 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3587 (+6) ед,
  • специальной техники – 125 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях.

Данные уточняются.

Новости

Популярные темы форума

analytics