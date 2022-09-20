Генштаб сообщил о потерях войск РФ в Украине
В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине в живой силе и технике.
Общие потери противника с 24.02 до 20.09 ориентировочно составили:
- личного состава – около 54 810 (+160) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2216 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4724 (+4) ед,
- артиллерийских систем – 1323 (+10) ед,
- РСЗО – 318 (+6) ед,
- средств ПВО ‒ 168 (+0) ед,
- самолетов – 252 (+1) ед,
- вертолетов – 217 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 925 (+5),
- крылатых ракет ‒ 239 (+1),
- кораблей /катеров ‒ 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3587 (+6) ед,
- специальной техники – 125 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях.
Данные уточняются.