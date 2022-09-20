Генштаб сообщил о потерях войск РФ в Украине

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине в живой силе и технике.

Общие потери противника с 24.02 до 20.09 ориентировочно составили:

личного состава – около 54 810 (+160) человек ликвидировано,

танков ‒ 2216 (+4) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4724 (+4) ед,

артиллерийских систем – 1323 (+10) ед,

РСЗО – 318 (+6) ед,

средств ПВО ‒ 168 (+0) ед,

самолетов – 252 (+1) ед,

вертолетов – 217 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 925 (+5),

крылатых ракет ‒ 239 (+1),

кораблей /катеров ‒ 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3587 (+6) ед,

специальной техники – 125 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях.

Данные уточняются.