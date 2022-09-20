У Грузії озброєний чоловік увірвався до банку: у заручниках 12 людей

У грузинському місті Кутаїсі озброєний чоловік увірвався у відділення одного із банків країни. Грабіжник утримує в заручниках 12 осіб, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"На даний момент у будівлі як заручників залишаються 12 осіб. Правоохоронці вживають усіх необхідних заходів для їхнього швидкого та безпечного звільнення" , - йдеться у повідомленні МВС Грузії.﻿

У відомстві повідомили, що співробітники відповідних підрозділів МВС вже знаходяться біля будівлі банку, розташованої на проспекті Шота Руставелі у Кутаїсі.

"За попередньою інформацією, до відділення "Банку Грузії" увірвалася озброєна людина. Отримавши повідомлення про напад, співробітники поліції в режимі негайного реагування оточили територію навколо місця події" , - йдеться у повідомленні.

За даними грузинських ЗМІ, зловмисник вимагає заплатити йому 2 мільйони доларів протягом трьох годин. Термін ультиматуму закінчується найближчим часом.

МВС Грузії кваліфікувало захоплення заручників у Кутаїсі як терористичний акт.