В Грузии вооруженный мужчина ворвался в банк: в заложниках 12 человек

В грузинском городе Кутаиси вооруженный мужчина ворвался в отделение одного из банков страны. Грабитель держит в заложниках 12 человек, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"На данный момент в здании в качестве заложников остаются 12 человек. Правоохранители принимают все необходимые меры для их быстрого и безопасного освобождения" , - говорится в сообщении МВД.﻿

В ведомстве сообщили, что сотрудники соответствующих подразделений МВД уже находятся у здания банка, расположенного на проспекте Шота Руставели в Кутаиси.

"По предварительной информации, в отделение "Банка Грузии" ворвался вооруженный человек. Получив сообщение о нападении, сотрудники полиции в режиме немедленного реагирования оцепили территорию вокруг места происшествия" , - говорится в сообщении.

По данным грузинских СМИ, злоумышленник требует заплатить ему 2 миллиона долларов в течение трех часов. Срок ультиматума истекает в ближайшее время.

МВД Грузии квалифицировало захват заложников в Кутаиси как террористический акт.