Зеленський провів телефонну розмову з Ердоганом про безпеку
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, повідомляє Українська правда.
"Провів телефонну розмову з президентом Туреччини Ердоганом. Обговорили актуальні безпекові питання".
Передісторія:
- Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним заявив, що той прагне закінчити війну якомога швидше.
- Ердоган також заявив, що повернення захоплених Росією територій України полегшить переговорний процес про завершення війни.
- за його словами, Україні та Росії вдалося досягнути домовленості про обмін 200 військовополонених.