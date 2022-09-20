Зеленський провів телефонну розмову з Ердоганом про безпеку

Зеленський провів телефонну розмову з Ердоганом про безпеку
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, повідомляє Українська правда.

"Провів телефонну розмову з президентом Туреччини Ердоганом. Обговорили актуальні безпекові питання".

Передісторія: 

  • Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним заявив, що той прагне закінчити війну якомога швидше.
  • Ердоган також заявив, що повернення захоплених Росією територій України полегшить переговорний процес про завершення війни.
  • за його словами, Україні та Росії вдалося досягнути домовленості про обмін 200 військовополонених.

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