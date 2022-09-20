ОДА: Росія завдала удару по Харківщині, двоє загиблих і поранені діти
Російські окупанти обстріляли село Грушівка у Харківській області. За попередніми даними, двоє людей загинули, дев'ятеро – поранені, серед них четверо дітей, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.
Село знаходиться у Куп'янському районі області.
Інформація щодо постраждалих і руйнувань доповнюється.
Поранені госпіталізовані, медики оцінюють їхній стан як середній.