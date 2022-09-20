ОГА: Россия нанесла удар по Харьковщине, двое погибших и раненые дети
Российские оккупанты обстреляли село Грушевка в Харьковской области. По предварительным данным, два человека погибли, девять - ранены, среди них четверо детей, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в Telegram.
Село находится в Купянском районе области.
Информация о пострадавших и разрушениях дополняется.
Раненые госпитализированы, медики оценивают их состояние как среднее.