США, НАТО, Шольц та Макрон висловилися про референдуми окупантiв

США, НАТО, канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон не мають наміру визнавати результати так званих "референдумів", які російські окупанти мають намір провести на захоплених територіях України, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявила представник Державного департаменту США Андреа Калан в ефірі FREEДOM.

"США не визнають так звані "референдуми". Тому що вони фіктивні. Це видно, чому Росія їх проводить. Це було видно і у 2014 році" , — наголосила вона.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ФРН не визнає результатів псевдореферендумів, передає "РБК-Україна".

"Цілком ясно, що ці фіктивні референдуми не можуть бути визнані. Вони не відповідають міжнародному праву та домовленостям, які були досягнуті міжнародною спільнотою" , — наголосив глава німецького уряду.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенбер назвав "референдуми" ескалацією війни.

"Псевдореферендуми не мають жодної легітимності і не змінюють характер агресивної війни Росії проти України. Це – подальша ескалація у путінській війні. Міжнародна спільнота має засудити таке кричуще порушення міжнародного права та посилити підтримку України" , – йдеться у повідомленні.

Президент Франції Еммануель Макрон наголосив, що псевдореферендуми на окупованій території України не матимуть юридичної сили.

Як повідомлялось, 20 вересня у тимчасово окупованому Мелітополі розпочався з'їзд мешканців Запорізької області, де обговорюється питання проведення у регіоні т.зв. "Референдуму про входження до складу РФ".

Гауляйтер окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо ухвалив рішення щодо проведення "референдуму" про входження регіону до складу Росії.

Так звана "народна рада ЛНР" планує провести псевдореферендум на окупованій території Луганської області про входження до складу Росії з 23 по 27 вересня. У цей же період планується проведення аналогічного "референдуму" і на окупованій Донеччині.