Поліція Харківської області просить мешканців поки не повертатися додому

Поліція закликає мешканців декількох територіальних громад Харківської області утриматись від повернення додому найближчим часом або до евакуації через міни, повідомляє Українська правда.

Поліція закликає мешканців Малинівської, Чкалівської та Печенізької ОТГ утриматись від повернення додому найближчим часом

Після звільнення населених пунктів на Харківщині окупанти залишили заміновану місцевість. Є випадки підриву місцевих жителів на мінах.

Начальник Чугуївського РУП Сергій Пономарьов попросив громадян утриматись від повернення додому або на дачні ділянки найближчим часом.

"Будь ласка, утримайтесь від поїздок на деокупавану місцевість до тих пір, доки не буде проведено повністю розмінування спеціальними службами.

Прошу пересуватись лише асфальтованими доріжками.

Якщо у когось є бажання евакуюватись на зимовий період, звертайтесь до поліцейських Чугуївського РУП за детальною інформацією".

Голова райуправління поліції вказав телефони для звернень: