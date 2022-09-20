Полиция Харьковской области просит жителей пока не возвращаться домой

Полиция Харьковской области просит жителей пока не возвращаться домой
Фото: Facebook

Полиция призывает жителей нескольких территориальных общин Харьковской области воздержаться от возвращения домой в ближайшее время либо к эвакуации из-за мин, сообщает Украинская правда.

Полиция призывает жителей Малиновской, Чкаловской и Печенежской ОТО (укр. ОТГ) воздержаться от возвращения домой в ближайшее время

После освобождения населенных пунктов в Харьковской области оккупанты оставили заминированную местность. Есть случаи подрыва местных жителей на минах.

Начальник Чугуевского РУП Сергей Пономарев попросил граждан воздержаться от возвращения домой или на дачные участки в ближайшее время.

"Пожалуйста, воздержитесь от поездок на деоккупированную местность до тех пор, пока не будет проведено полностью разминирование специальными службами.
Прошу передвигаться только по асфальтированным дорожкам.
Если у кого-то есть желание эвакуироваться на зимний период, обращайтесь к полицейским Чугуевского РУП за подробной информацией".

Глава райуправления полиции указал телефоны для обращений:

  • начальник сектора криминальной полиции: 0 (66) 157 20 75
  • начальник отдела превенции: 0 (98) 863 03 32
  • полицейский офицер Малиновской ОТО: 0 (66) 296 93 48
  • участковый офицер полиции: 0 (95) 656 09 31; 0 (93) 307 97 60
  • дежурная часть: 0 (95) 825 47 59; +380 (5746) 2 20 13.

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