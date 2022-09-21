Путін оголосив часткову мобілізацію: головне зі звернення президента РФ
Президент РФ Володимир Путін у спеціальному відеозверненні повідомив, що підписав указ про часткову мобілізацію. Мобілізаційні заходи розпочнуться сьогодні.
"Призову на військову службу підлягатимуть лише громадяни, які зараз перебувають у запасі і насамперед ті, хто проходив службу в лавах ЗС, має певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід", - заявив він.
Призовники перед відправкою у частини пройдуть додаткову військову підготовку, додав він.
Путін заявив, що доручив уряду та Міноборони визначити статус добровольців, які беруть участь у так званій "спецоперації".
Указ про часткову мобілізацію вже опубліковано на сайті Кремля. Згідно з документом, контрактники піти зі служби не можуть до закінчення часткової мобілізації (виняток - хвороба, похилий вік або судовий вирок). Крім того, працівники ВПК отримують відстрочку від мобілізації. Указ також передбачає додаткові заходи щодо виконання державного оборонного замовлення.
Що ще заявив Путін
Президент країни-агресора вчергове заявив, що Росія бореться проти "колективного Заходу", мета якого - "послабити, роз'єднати та знищити" РФ.
"Вони вже прямо говорять про те, що в 1991 році змогли розколоти Радянський Союз, а зараз настав час і самої Росії, що вона повинна розпастися на безліч регіонів і областей, що смертельно ворогують між собою", - сказав він.
Президент РФ пообіцяв підтримку у проведенні референдумів у "ЛДНР", Херсонській та Запорізькій областях та приєднанні їх до Росії.
"Росія не може віддати близьких їй людей на поталу ката і не відгукнутися на їх прагнення визначати свою долю. Росія підтримає рішення, яке ухвалять жителі Донбасу, Запорізької та Херсонської областей", - заявив він.
Також він прокоментував можливість застосування ядерної зброї.
"При загрозі своєї територіальної цілісності Росія використовує всі наявні засоби, це не блеф", - пригрозив Путін.