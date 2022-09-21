Путин объявил частичную мобилизацию: главное из обращения президента РФ
Президент РФ Владимир Путин в специальном видеообращении сообщил, что подписал указ о частичной мобилизации. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня.
"Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт", - заявил он.
Призывники перед отправкой в части пройдут дополнительную военную подготовку, добавил он.
Путин заявил, что поручил правительству и Минобороны определить статус добровольцев, которые участвуют в так называемой "спецоперации".
Указ о частичной мобилизации уже опубликован на сайте Кремля. Согласно документу, действующие контрактники уйти со службы не могут до окончания частичной мобилизации (исключение - болезнь, преклонный возраст или судебный приговор). Кроме того, работники ВПК получают отсрочку от мобилизации. Указ также предусматривает дополнительные меры по выполнению государственного оборонного заказа.
Что еще заявил Путин
Президент страны-агрессора в очередной раз заявил, что Россия борется против "коллективного Запада", цель которого - "ослабить, разъединить и уничтожить" РФ.
"Они уже прямо говорят о том, что в 1991 году смогли расколоть Советский Союз, а сейчас пришло время и самой России, что она должна распасться на множество смертельно враждующих между собой регионов и областей", - сказал он.
Президент РФ пообещал поддержку в проведении референдумов в "ЛДНР", Херсонской и Запорожской областях и присоединении их к России.
"Россия не может отдать близких ей людей на растерзание палача и не откликнуться на их стремление определять свою судьбу. Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей", - заявил он.
Также он прокомментировал возможность применения ядерного оружия.
"При угрозе своей территориальной целостности Россия будет использовать все имеющиеся средства, это не блеф", - пригрозил Путин.