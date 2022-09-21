Путин объявил частичную мобилизацию: главное из обращения президента РФ

Президент РФ Владимир Путин в специальном видеообращении﻿ сообщил, что подписал указ о частичной мобилизации. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня.

"Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт" , - заявил он.

Призывники перед отправкой в части пройдут дополнительную военную подготовку, добавил он.

Путин заявил, что поручил правительству и Минобороны определить статус добровольцев, которые участвуют в так называемой "спецоперации".

Указ о частичной мобилизации уже опубликован на сайте Кремля. Согласно документу, действующие контрактники уйти со службы не могут до окончания частичной мобилизации (исключение - болезнь, преклонный возраст или судебный приговор). Кроме того, работники ВПК получают отсрочку от мобилизации. Указ также предусматривает дополнительные меры по выполнению государственного оборонного заказа.

Что еще заявил Путин

Президент страны-агрессора в очередной раз заявил, что Россия борется против "коллективного Запада", цель которого - "ослабить, разъединить и уничтожить" РФ.

"Они уже прямо говорят о том, что в 1991 году смогли расколоть Советский Союз, а сейчас пришло время и самой России, что она должна распасться на множество смертельно враждующих между собой регионов и областей" , - сказал он.

Президент РФ пообещал поддержку в проведении референдумов в "ЛДНР", Херсонской и Запорожской областях и присоединении их к России.

"Россия не может отдать близких ей людей на растерзание палача и не откликнуться на их стремление определять свою судьбу. Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей" , - заявил он.

Также он прокомментировал возможность применения ядерного оружия.