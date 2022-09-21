Часткова мобілізація в РФ: Шойгу розповів, скільки призвуть резервістів

У рамках часткової мобілізації у Росії призвуть 300 тис. резервістів. Про це він заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, повідомляють росЗМІ.

"Триста тисяч резервістів, які будуть призвані" , - сказав він.

"Сама лінія зіткнення, можна називати її і лінія фронту, і лінія зіткнення - вона більше 1000 км. Природно, те, що за нею, і те, що там, по цій лінії - це треба закріплювати, ці території треба контролювати. І, звичайно, насамперед саме для цього робиться ця робота - я маю на увазі, часткова мобілізація" , - заявив глава МО Росії.

Шойгу запевнив, що призвуть лише тих, хто відслужив і має військово-облікову спеціальність. За його словами, студентів не залучатимуть до мобілізації.

Також Шойгу заявив, що Україна вже втратила "половину армії". У той час як Росія всього 5937 осіб.

Нагадаємо, Путін заявив, що підписав указ про часткову мобілізацію. Заходи щодо реалізації указу розпочинаються з 21 вересня.