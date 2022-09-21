Частичная мобилизация в РФ: Шойгу рассказал, сколько призовут резервистов

В рамках частичной мобилизации в России призовут 300 тыс. резервистов. Об этом он заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщают росСМИ.

"Триста тысяч резервистов, которые будут призваны" , - сказал он.

"Сама линия соприкосновения, можно называть ее и линия фронта, и линия соприкосновения - она больше 1 000 км. Естественно, то, что сзади, и то, что там, по этой линии - это надо закреплять, эти территории надо контролировать. И, конечно, в первую очередь, именно для этого делается эта работа – я имею в виду, частичная мобилизация" , - заявил глава МО России. ﻿

Шойгу уверил, что призывать будут только тех, кто отслужил и имеет военно-учетную специальность. По его словам, студентов привлекать к мобилизации не будут.

Также Шойгу заявил, что Украина уже потеряла "половину армии". В то время как Россия всего 5937 человек.

Напомним, Путин заявил, что подписал указ о частичной мобилизации. Мероприятия по реализации указа начинаются с 21 сентября.