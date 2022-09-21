Енергоатом: війська РФ знову обстріляли ЗАЕС

Енергоатом: війська РФ знову обстріляли ЗАЕС
Фото: Facebook/ЗАЕС

Вночі 21 вересня російські війська вчергове обстріляли Запорізьку АЕС, пошкодивши обладнання зв’язку одного з енергоблоків. Про це повідомляє Енергоатом.

"21 вересня 2022 року, о 01:13 в результаті чергового обстрілу Запорізької АЕС рашистськими терористами було пошкоджено обладнання зв’язку енергоблоку №6 з відкритим розподільчим пристроєм ЗАЕС", - йдеться в повідомленні.﻿

Внаслідок атаки відключились блоковий трансформатор і трансформатори власних потреб енергоблоку. Через втрату живлення відбувся аварійний запуск двох дизель-генераторів систем безпеки для забезпечення роботи насосів охолодження палива.

"О 02:00 персоналом ЗАЕС була знайдена можливість і налагоджено живлення власних потреб енергоблоку №6 від системи шин інших енергоблоків станції. Дизель-генератори 6-го енергоблоку були вимкнені і переведені в режим чергування", - повідомляє Енергоатом.﻿

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