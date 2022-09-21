Енергоатом: війська РФ знову обстріляли ЗАЕС

Вночі 21 вересня російські війська вчергове обстріляли Запорізьку АЕС, пошкодивши обладнання зв’язку одного з енергоблоків. Про це повідомляє Енергоатом.

"21 вересня 2022 року, о 01:13 в результаті чергового обстрілу Запорізької АЕС рашистськими терористами було пошкоджено обладнання зв’язку енергоблоку №6 з відкритим розподільчим пристроєм ЗАЕС" , - йдеться в повідомленні. ﻿

Внаслідок атаки відключились блоковий трансформатор і трансформатори власних потреб енергоблоку. Через втрату живлення відбувся аварійний запуск двох дизель-генераторів систем безпеки для забезпечення роботи насосів охолодження палива.