Энергоатом: войска РФ снова обстреляли ЗАЭС
Ночью 21 сентября российские войска в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС, повредив оборудование связи одного из энергоблоков. Об этом сообщает Энергоатом.
"21 сентября 2022 года, в 01:13 в результате очередного обстрела Запорожской АЭС рашистскими террористами было повреждено оборудование связи энергоблока №6 с открытым распределительным устройством ЗАЭС", - говорится в сообщении.
В результате атаки отключились блочный трансформатор и трансформаторы собственных нужд энергоблока. Из-за потери питания произошел аварийный запуск двух дизель-генераторов систем безопасности для обеспечения работы насосов охлаждения топлива.
"В 02:00 персоналом ЗАЭС была найдена возможность и налажено питание собственных нужд энергоблока №6 от системы шин других энергоблоков станции. Дизель-генераторы 6-го энергоблока были выключены и переведены в режим дежурства", - сообщает Энергоатом.