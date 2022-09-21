Энергоатом: войска РФ снова обстреляли ЗАЭС

Ночью 21 сентября российские войска в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС, повредив оборудование связи одного из энергоблоков. Об этом сообщает Энергоатом.

"21 сентября 2022 года, в 01:13 в результате очередного обстрела Запорожской АЭС рашистскими террористами было повреждено оборудование связи энергоблока №6 с открытым распределительным устройством ЗАЭС" , - говорится в сообщении.

В результате атаки отключились блочный трансформатор и трансформаторы собственных нужд энергоблока. Из-за потери питания произошел аварийный запуск двух дизель-генераторов систем безопасности для обеспечения работы насосов охлаждения топлива.