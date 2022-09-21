Одного з лідерів кримськотатарського руху засудили до 17 років в'язниці

"Верховний суд" окупованного Криму 21 вересня оголосив вирок фігурантам "справи про диверсію на газопроводі" в Перевальному – одному з лідерів кримськотатарського національного руху Наріману Джелялу й братам Азізу та Асану Ахтемовим, повідомляє Українська правда.

Політика й активіста, колишньому журналіста Нарімана Джеляла (за документами – Джелялова) засудили до 17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму зі штрафом 700 тисяч рублів і обмеженням волі строком на 1,5 року.

Асана Ахметова засудили до 15 років колонії суворого режиму зі штрафом 500 тисяч рублів і обмеженням волі 1 рік.

Азіза Ахтемова засудили до 13 років колонії суворого режиму зі штрафом 500 тисяч рублів і обмеженням волі 1 рік.

Російське обвинувачення просило 15 років колонії для фігурантів справи.

Раніше лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявив в інтерв'ю Крим.Реалії, що планує обговорити з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом питання звільнення Джеляла з російського ув'язнення.