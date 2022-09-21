Одного из лидеров крымскотатарского движения приговорили к 17 годам тюрьмы

"Верховный суд" оккупированного Крыма 21 сентября огласил приговор фигурантам "дела о диверсии на газопроводе" в Перевальном – одному из лидеров крымскотатарского национального движения Нариману Джелялу и братьям Азизу и Асану Ахтемовым, сообщает Украинская правда.

Политика и активиста, бывшего журналиста Наримана Джеляла (по документам – Джелялова) приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 700 тысяч рублей и ограничением свободы сроком на 1,5 года.

Асана Ахметова осудили на 15 лет колонии строгого режима со штрафом 500 тысяч рублей и ограничением свободы 1 год.

Азиза Ахтемова приговорили к 13 годам колонии строгого режима со штрафом 500 тысяч рублей и ограничением свободы 1 год.

Российское обвинение просило 15 лет колонии для фигурантов дела.

Ранее лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил в интервью Крым.Реалии, что намерен обсудить с президентом Турции Реджепом Эрдоганом вопрос освобождения Джеляла из российского заключения.