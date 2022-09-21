МЗС: Латвія не впускатиме росіян, які тікають від мобілізації

Уряд Латвії не видаватиме гуманітарних чи інших видів віз росіянам, які тікають від часткової мобілізації, оголошеної сьогодні Володимиром Путіним. Таке рішення ухвалено "з міркувань безпеки".

Про це заявив міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич.

"Латвія не видаватиме гуманітарні чи інші види віз тим громадянам Росії, які ухиляються від мобілізації, а також не змінить обмеження на перетин кордону для громадян Росії з шенгенськими візами, введені з 19 вересня" , — написав він у Twitter.

Нагадаємо, Путін оголосив часткову мобілізацію в РФ. Він запевнив, що призову на військову службу підлягатимуть лише громадяни, які зараз перебувають у запасі та ті, хто проходив службу в лавах ЗС, має певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід.

Мобілізаційні заходи розпочнуться сьогодні.