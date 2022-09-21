МИД: Латвия не будет впускать россиян, бегущих от мобилизации

Правительство Латвии не будет выдавать гуманитарные или другие виды виз россиянам, бегущим от "частичной мобилизации", объявленной сегодня Владимиром Путиным. Решение принято "из соображений безопасности".

Об этом заявил министр иностранных дел страны Эдгар Ринкевич.

"Латвия не будет выдавать гуманитарные или другие виды виз тем гражданам России, которые уклоняются от мобилизации, а также не изменит ограничения на пересечение границы для граждан России с шенгенскими визами, введенные с 19 сентября" , — предупредил глава латвийского МИД у себя в Twitter.

Напомним, Путин объявил частичную мобилизацию в РФ. По его словам, призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня.