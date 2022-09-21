У Навального закликали росіян виходити на вулиці та підпалювати військкомати

Соратник в'язня Кремля Олексія Навального Іван Жданов після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним часткової мобілізації закликав росіян виходити на вуличні акції, а також підпалювати військкомати на знак протесту, повідомляє Українська правда.

"Наша команда підтримає будь-які форми протесту. Якщо ви біжите від призову – це добре, ми підтримуємо, ми готові надавати інформаційну, юридичну допомогу. Якщо ви виходите на акції протесту – ми підтримуємо це, ми готові надавати координаційну допомогу, яку необхідно", - заявив Жданов.

У штабі Навального також схвалюють підпали росіянами військкоматів на знак протесту. У цьому випадку протестувальникам також обіцяють допомогу.