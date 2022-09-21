У Навального призвали россиян выходить на улицы и поджигать военкоматы

Соратник узника Кремля Алексея Навального Иван Жданов после объявления президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации, призвал россиян выходить на уличные акции, а также поджигать военкоматы в знак протеста, сообщает Украинская правда.

"Наша команда поддержит любые формы протеста перед этим. Если вы бежите от призыва - это хорошо, мы поддерживаем, мы готовы оказывать информационную, юридическую помощь. Если вы выходите на акции протеста - мы поддерживаем это, мы готовы оказывать координационную помощь, которую необходимо" , - заявил Жданов.

В штабе Навального также одобряют поджоги россиянами военкоматов в знак протеста. В этом случае протестующим тоже обещают помощь.