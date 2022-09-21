Пєсков пояснив мобілізацію протистоянням НАТО

Влада Росії ухвалила рішення про часткову мобілізацію через те, що у війні з Україною РФ зіштовхується з військовим потенціалом НАТО. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Корреспондент.

"Про те, як змінилися умови в ході "спеціальної військової операції", розповів у своєму виступі президент Путін. Саме президент Путін розповів про те, що фактично ми зараз зіштовхуємося з військовим потенціалом НАТО і цілої низки інших недружніх нам країн" , - сказав він.

Пєсков додав, що невдовзі уряд РФ визначить, хто отримає відстрочку від мобілізації.

Також, за його словами, незабаром роз'яснять інформацію про закриття кордонів для призовників. Він зазначив, що поки що не знає, чи поширюватиметься відстрочка від часткової мобілізації на співробітників адміністрації президента.

Пєсков додав, що терміни мобілізації в указі президента не обговорюються.

Крім того, він повідомив, що рішень про зміну статусу "спеціальної військової операції" та введення в Росії воєнного стану не було.

Як повідомляють росЗМІ, Пєсков відмовився розкрити зміст засекреченого 7 пункту указу Володимира Путіна про часткову мобілізацію, вказавши лише, що він стосується кількості призовників.

"Дійсно, він (сьомий пункт) для службового користування, тому я не можу його розкрити" , - сказав прес-секретар Путіна. ﻿

Зазначимо, указі Путіна є один закритий пункт №7. У версії документа, опублікованій на сайті Кремля, цей пункт пропущено, а у версії, представленій на порталі правової інформації, він позначений як "для службового користування".

Нагадаємо, сьогодні Путін заявив про часткову мобілізацію в РФ. За словами Путіна, призову підлягатимуть тільки громадяни, які перебувають у запасі. Згідно з указом, мобілізація починається вже 21 вересня.

Міністр оборони РФ Шойгу повідомив, що планують призвати 300 тис. резервістів.