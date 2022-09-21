Песков объяснил мобилизацию противостоянием НАТО

Власти России приняли решение о частичной мобилизации из-за того, что в войне с Украиной РФ сталкивается с военным потенциалом НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Корреспондент.

"О том, как изменились условия в ходе "специальной военной операции" рассказал в своем выступлении президент Путин. Именно президент Путин рассказал о том, что, фактически, мы сейчас сталкиваемся с военным потенциалом НАТО и целого ряда других недружественных нам стран" , - сказал он.

Песков добавил, что вскоре правительство РФ определит, кто получит отсрочку от мобилизации.

Также, по его словам, скоро разъяснят информацию о закрытии границ для призывников.

Он отметил, что пока не знает, будет ли распространяться отсрочка от частичной мобилизации на сотрудников администрации президента.

Песков добавил, что сроки мобилизации в указе президента не оговариваются.

Кроме того, он сообщил, что решений об изменении статуса "специальной военной операции" и введении в России военного положения не было.

Как сообщают росСМИ, Песков отказался раскрыть содержание засекреченного 7 пункта указа Владимира Путина о частичной мобилизации, указав лишь, что он касается количества призывников.

"Действительно, он (седьмой пункт) для служебного пользования, поэтому я не могу его раскрыть" , - сказал пресс-секретарь Путина.

Отметим, указ Путина один закрытый пункт №7. В версии документа, опубликованной на сайте Кремля, этот пункт пропущен, а в версии, представленной на портале правовой информации, он обозначен как "для служебного использования".

Напомним, сегодня Путин заявил о частичной мобилизации в РФ. По его словам, призову будут подлежать только находящиеся в запасе. Согласно указу, мобилизация начинается уже 21 сентября.

Министр обороны РФ Шойгу сообщил, что планируют призвать 300 тыс. резервистов.