ГУР: Єнакіївський метзавод припиняє роботу через "мобілізацію"

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України стверджують, що російські окупанти мають намір примусово мобілізувати на війну проти України від 200 до 500 працівників Єнакіївського металургійного заводу, повідомляє Новое время.

Там розповіли, що місцеві колаборанти скасували всі раніше видані «документи про відстрочку/звільнення від мобілізації» та намагаються поповнити втрати російської армії, які на сьогодні вже перевищили 54 тисячі осіб, за рахунок робітників.

У зв’язку з цим виробництво на заводі «тимчасово припиняється» через нестачу персоналу.

Крім того, розпочато набір так званих «добровольців» з ув’язнених, які утримуються у тюрмах в ОРДЛО.

"«Новобранці» мають поповнити склад так званого батальйону «сомалі»… Потенційних «контрактників» відбирають за фізичними критеріями та досвідом бойових дій. Кримінальна стаття та термін ув’язнення не впливають на відбір. Водночас відзначається невелика кількість охочих підписати контракт" , — йдеться у повідомленні.

Тим часом в окупованому Криму чоловікам заборонили виїзд з території півострова без дозволу так званого «військкомату».