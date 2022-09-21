ГУР: Енакиевский метзавод прекращает работу из-за "мобилизации"

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины утверждают, что российские оккупанты намерены принудительно «мобилизовать» на войну против Украины от 200 до 500 работников Енакиевского металлургического завода, сообщает Новое время.

В ГУР рассказали, что местные коллаборанты отменили все ранее выданные «документы об отсрочке/освобождении от мобилизации» и пытаются восполнить потери российской армии, которые на сегодняшний день уже превысили 54 тысячи человек, за счет рабочих.

В связи с этим производство на заводе «временно приостанавливается» из-за нехватки персонала.

Кроме того, начат набор так называемых «добровольцев» из числа заключенных, содержащихся в тюрьмах в ОРДЛО.

"«Новобранцы» должны пополнить состав так называемого батальона «Сомали». Потенциальных «контрактников» отбирают по физическим критериям и опыту боевых действий. Уголовная статья и срок заключения не влияют на отбор. В то же время, отмечается небольшое количество желающих подписать контракт" , — говорится в сообщении.

Тем временем в оккупированном Крыму мужчинам запретили выезд с территории полуострова без разрешения так называемого «военкомата».