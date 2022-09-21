Дозволи на зброю хочуть зробити доступними в «Дії»

Єдиний реєстр зброї - це один з елементів контролю в системі обігу вогнепальної зброї, який буде автоматизований. Про це заявив заступник Міністра внутрішніх справ Ігор Бондаренко, повідомляє ЮрЛіга.

"Частину тих процесів, які зараз здійснюються в аналоговому, паперовому, вигляді, ми автоматизуємо" , - заявив Бондаренко.

За словами заступника голови МВС, це можна буде зробити дистанційно, в електронному вигляді, за умови належної ідентифікації і це буде стосуватися як громадян, так і суб'єктів господарювання.