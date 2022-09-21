Разрешения на оружие хотят сделать доступными в «Дії»
Единый реестр оружия - это один из элементов контроля в системе обращения огнестрельного оружия, который будет автоматизирован. Об этом заявил заместитель Министра внутренних дел Игорь Бондаренко, сообщает ЮрЛига.
"Часть тех процессов, которые сейчас осуществляются в аналоговом, бумажном виде, мы автоматизируем", - заявил Бондаренко.
По словам замглавы МВД, это можно будет сделать дистанционно, в электронном виде, при условии надлежащей идентификации и это будет касаться как граждан, так и субъектов хозяйствования
"Это также и о сервисах. МВД сейчас ведет работу, чтобы разрешения на оружие также были доступны в Дії. Чтобы человек мог их так предъявить для проверки, чтобы проверка проходила автоматически, что решает проблему поддельных документов", - добавил Игорь Бондаренко.